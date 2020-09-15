الاستخبارات الأميركية تتحدى مهارة “الجواسيس” بصورتين

نشر حساب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تويتر، صورة حيرت الكثير من المستخدمين، إذ تحدتهم على إيجاد الفروق العشرة، ليمتحنوا قدرتهم على التجسس.

وظهر في الصورتان اللتان نشرتهما وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، شارع يضم مبان على الطراز الأوروبية، وبهما مجموعة من الفروق، معلقة عليهما بالقول: “امتحنوا قدرتكم على الملاحظة. هل بإمكانكم ملاحظة الفروق العشرة في الصورة؟”.

وطالبت الوكالة متابعيها بانتظار الإجابة في اليوم التالي. وما أن نُشرت الصورتان حتى انهالت التعليقات التي أكد بعضها صعوبة إيجاد الفروقات العشرة كلها، فيما وجد آخرون أكثر من 10.

وفي اليوم التالي نشر الحساب الصورتان، وقد تم تحديد الفروق فيهما. وعلق عليهما بالقول: “كم من الفروقات وجدتم؟.. إذا عثرتم على أكثر من 10 فقد قدمتم أداء جيدا.. ابحثوا دائما عن فرص لتعلم المزيد”.

وظهر في الصورتان اللتان نشرتهما وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، شارع يضم مبان على الطراز الأوروبية، وبهما مجموعة من الفروق، معلقة عليهما بالقول: “امتحنوا قدرتكم على الملاحظة. هل بإمكانكم ملاحظة الفروق العشرة في الصورة؟”.

وطالبت الوكالة متابعيها بانتظار الإجابة في اليوم التالي. وما أن نُشرت الصورتان حتى انهالت التعليقات التي أكد بعضها صعوبة إيجاد الفروقات العشرة كلها، فيما وجد آخرون أكثر من 10.

وفي اليوم التالي نشر الحساب الصورتان، وقد تم تحديد الفروق فيهما. وعلق عليهما بالقول: “كم من الفروقات وجدتم؟.. إذا عثرتم على أكثر من 10 فقد قدمتم أداء جيدا.. ابحثوا دائما عن فرص لتعلم المزيد”.