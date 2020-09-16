“ليغو” للألعاب تستغني عن أغلفة البلاستيك في منتجاتها

أعلنت مجموعة “ليغو” الدنماركية المصنعة للألعاب، عزمها التخلي عن استخدام أكياس البلاستيك واستبدالها بأخرى من الورق، في إطار خطة واسعة لتقليل أثر الكربون في عمليات التصنيع بحلول نهاية 2022.

وقال نائب رئيس المجموعة لشؤون التنمية المستدامة تيم بروكس، لوكالة فرانس برس: “نحاول تقليص الأثر البيئي لتصنيع قطع تركيب ليغو، مع تحديد أهداف نفايات معدومة بحلول 2025، وتقليص 10 بالمئة من استهلاك المياه (…) والبدء باستخدام أكياس من الورق”. ولبلوغ هذا الهدف، تعتزم المجموعة الدنماركية استثمار 400 مليون دولار.

وأضاف بروكس: “نتلقى آلاف الرسائل سنويا يتناول الكثير منها مسألة البلاستيك والبيئة (…) الأطفال ينجزون رسومات ويقدمون نماذج عن تصورهم لشكل الغلاف”.

واعتبارا من 2021، ستُستبدل أكياس البلاستيك التقليدية التي تحوي القطع تدريجا بأخرى من الورق القابل لإعادة التدوير.

وتؤكد المجموعة الدنماركية العملاقة، التي تتخذ مقرا لها في مدينة بيلوند غربي البلاد، أنها تعيد استخدام القسم الأكبر من البلاستيك في مصانعها المنتشرة، خصوصا في المجر والجمهورية التشيكية والمكسيك والصين إضافة إلى الدنمارك.

وقال نائب رئيس المجموعة لشؤون التنمية المستدامة تيم بروكس، لوكالة فرانس برس: “نحاول تقليص الأثر البيئي لتصنيع قطع تركيب ليغو، مع تحديد أهداف نفايات معدومة بحلول 2025، وتقليص 10 بالمئة من استهلاك المياه (…) والبدء باستخدام أكياس من الورق”. ولبلوغ هذا الهدف، تعتزم المجموعة الدنماركية استثمار 400 مليون دولار.

وأضاف بروكس: “نتلقى آلاف الرسائل سنويا يتناول الكثير منها مسألة البلاستيك والبيئة (…) الأطفال ينجزون رسومات ويقدمون نماذج عن تصورهم لشكل الغلاف”.

واعتبارا من 2021، ستُستبدل أكياس البلاستيك التقليدية التي تحوي القطع تدريجا بأخرى من الورق القابل لإعادة التدوير.

وتؤكد المجموعة الدنماركية العملاقة، التي تتخذ مقرا لها في مدينة بيلوند غربي البلاد، أنها تعيد استخدام القسم الأكبر من البلاستيك في مصانعها المنتشرة، خصوصا في المجر والجمهورية التشيكية والمكسيك والصين إضافة إلى الدنمارك.